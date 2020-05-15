АО "Воркутауголь" увеличило добычу угля за первый квартал почти на 20%

СЫКТЫВКАР, 15 мая. /ТАСС/. АО "Воркутауголь", одно из крупных угледобывающих предприятий России (входит в состав ПАО "Северсталь") увеличило добычу угля за первый квартал этого года на 19,8% - до 2,449 млн тонн. Рост достигнут за счет перехода на выработку тремя лавами, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В августе 2019 года президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать и утвердить до конца 2019 года комплексный план развития угледобывающих моногородов Воркуты и Инты в Коми. План утвержден на уровне региона и находится сейчас на рассмотрении федеральных органов власти, итоговое решение не принято. На заседании госкомиссии по развитию Арктики 13 мая врио главы Коми Владимир Уйба попросил вице-премьера Юрия Трутнева передать координацию работы по плану от Минэкономразвития к Минвостокразвития, которое отвечает за развитие Арктической зоны.

"Объем добычи угля за первый квартал этого года составил 2,449 млн тонн, что на 19,8% больше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Этого удалось достичь за счет перехода на выработку тремя лавами, ранее добыча велась двумя лавами", - сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Так, получено 1,72 млн тонн коксующегося угля марки "2Ж", используемого в металлургии. В шахте "Воргашорской", где с 2018 года добывают новую марку угля "1Ж", также используемую в металлургии, добыли 663 тыс. тонн угля этой марки и "ГЖО". На угольном разрезе Юнъягинском, где уголь добывают открытым способом в условиях Заполярья, получено 66 тыс. тонн угля особо ценной марки "К". По данным пресс-службы главы Республики Коми, вопросы развития производственной и инвестиционной деятельности АО "Воркутауголь", социального партнерства с Воркутой и республикой, а также кадрового обеспечения отрасли обсудили накануне по видеосвязи врио главы региона Владимир Уйба и новый гендиректор предприятия Николай Кигалов.

Как сообщил руководитель компании, в настоящее время "Воркутауголь" ведет работу по лицензированию следующего участка Юньягинского месторождения, что позволит продлить его работу до 2033 года. Для продления сроков службы действующих шахт ведется строительство вентиляционных стволов на шахтах "Комсомольская" и "Заполярная", что продлит их работу до 2036 и 2034 года соответственно. Предприятие реализует также проект по отработке запасов двух блоков шахты "Воргашорской", что обеспечит загрузку ее производственной мощности до 2029 года.

Производственные мощности предприятия загружены на 90%. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, проводится термометрия, на проходных и транспорте предприятия следят за соблюдением социальной дистанции, сообщил Кигалов

Об угледобыче в Воркуте

В состав АО "Воркутауголь" входит пять подземных шахт, один угольный разрез и несколько вспомогательных предприятий, все они действуют на территории Печорского угольного бассейна. По оценкам Минпрома Коми, нынешние запасы позволят вести угледобычу в Воркуте до 2037 года. Однако если не развивать действующие шахты и не строить новые, то в 2037 году добыча угля в Воркуте снизится с нынешних 11 млн до 0,2 млн тонн, а производство угольного концентрата упадет до 0,1 млн тонн.

В случае развития действующих шахт без строительства новых добыча угля составит к 2037 году 4,6 млн тонн, производство концентрата - 2,3 млн. Все дальнейшие шаги зависят от решений на федеральном уровне, на строительство новой шахты для освоения Усинского угольного месторождения потребуются десятки миллиардов рублей инвестиций и порядка 10 лет.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми с населением около 74 тыс. человек, четвертый по величине за северным полярным кругом, опорная зона Арктики РФ. В состав городского округа Воркута входит семь населенных пунктов - город и поселки. Практический весь добываемый в Воркуте уголь поставляется на Череповецкий металлургический комбинат.