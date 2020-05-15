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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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В ОПЕК заявили, что перспективы рынка нефти требуют соблюдения соглашения ОПЕК+

Министр энергетики Алжира также подтвердил снижение добычи в стране

РАБАТ, 15 мая. /ТАСС/. Перспективы рынка нефти зависят от всех стран-производителей и требуют полного соблюдения соглашения ОПЕК+ от 12 апреля. С таким заявлением выступил министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.

"Состояние и перспективы рынка нефти зависят от всех производителей и требуют полного соблюдения соглашения о сокращении производства", - цитирует его в пятницу деловое издание Аlgerie eco.

По мнению Аркаба, "основной целью является достижение 100-процентного коэффициента соблюдения соглашения всеми странами в отношении этого исторического соглашения, вступившего в силу 1 мая 2020 года".

Министр также сообщил, что "Алжир снизил добычу нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+". Аркаб выразил уверенность в том, что "все подписавшие документ страны будут соблюдать взятые на себя обязательства".

Самое сложное - позади

Президент конференции ОПЕК также заявил, что "самое сложное - позади". "Ситуация на рынке быстро улучшится благодаря возобновлению экономической активности и действиям стран ОПЕК+", - отметил он.

Кроме того, Аркаб приветствовал то, что "страны-производители, включая Саудовскую Аравию, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, объявили о дополнительном добровольном сокращении производства в дополнение к своим обязательствам, прописанным в соглашении 12 апреля".

"Такого рода добровольные действия окажут положительное влияние и позволят ускорить движение к стабилизации рынка нефти, - продолжал он. - ОПЕК продолжает следить за развитием событий на рынке нефти и контакты на всех уровнях продолжаются".

"ОПЕК готова принять необходимые меры на основе сотрудничества и консенсуса со своими партнерами по Декларации о сотрудничестве", - подытожил Аркаб.

Соглашение о сокращении

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.

В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн баррелей каждая с уровня 11 млн баррелей. Все остальные участники будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года. Соглашение вступило в силу 1 мая.

Теги
АлжирРоссияСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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