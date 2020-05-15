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РСПП рассчитывает на отмену НДС для творческого сектора

Ранее Российский музыкальный союз, Национальная федерация производителей фонограмм предложили снизить фискальную нагрузку на авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей высказался за отмену НДС на покупку интеллектуальных прав для всех творческих отраслей, в том числе музыкальной индустрии. Такое предложение, вошедшее в состав пакета мер направленных имя главы правительства Михаила Мишустина, обсуждалось на заседании Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал председатель Комитета Андрей Кричевский.

"Министерство экономического развития рассматривает возможность включения наших предложений в дорожную карту по трансформации делового климата, а Министерство культуры поддержало нашу инициативу об отмене НДС для всех творческих отраслей, в том числе и музыкальной индустрии", - сказал собеседник ТАСС.

По мнению Кричевского, для поддержки креативных индустрий в России необходимо применять нормы Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям 2012 года, при этом важно не обрушить цифровой рынок, который только начинает укреплять свою позицию. "Все связанное с Пекинским договором нужно рассматривать в комплексе с отменой НДС по сделкам с интеллектуальными правами, ставшим сейчас неким камнем преткновения. Например, замена НДС на налог с продаж с конечной услуги или товара - действенная мера, которая может поддержать не только сферу интеллектуальной собственности, но и всю инновационную экономику", - отметил он.

Пекинский договор расширяет права исполнителей произведений на результат их труда и предполагает, что они получат имущественные права на воспроизведение аудиовизуальных записей со своим участием.

По словам главы комитета, на всю музыкальную индустрию в России приходится $1 млрд. "Для государственного бюджета НДС потеря с этой суммы не так уж ощутима. Стоит отметить, что уже не облагаются НДС программные продукты, кино и патенты. В целом вопрос освобождения сделок со всеми видами объектов интеллектуальной собственности от НДС значим для индустрий, а для госбюджета - не сильно обременителен", - добавил Кричевский.

Ранее Российский музыкальный союз (РМС), Национальная федерация производителей фонограмм предложили снизить фискальную нагрузку на авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм. Письмо с соответствующим предложением было направлено в кабмин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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