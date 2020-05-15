Российские туроператоры начали аннулировать туры за рубеж с вылетом в июне

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Крупные российские туроператоры из-за ситуации с распространением коронавируса начали аннулировать туры за границу с вылетом в июне, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"При полной неопределенности с датами снятия ограничений [из-за пандемии коронавируса] как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры принимают решения аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне", - говорится в сообщении АТОР.

По данным объединения, о таком решении уже объявили Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik. Туристам предлагается перебронировать туры на другие направления и даты.