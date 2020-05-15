{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Российские туроператоры начали аннулировать туры за рубеж с вылетом в июне

Туристам предлагают перебронировать туры на другие направления и даты

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Крупные российские туроператоры из-за ситуации с распространением коронавируса начали аннулировать туры за границу с вылетом в июне, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"При полной неопределенности с датами снятия ограничений [из-за пандемии коронавируса] как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры принимают решения аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне", - говорится в сообщении АТОР.

По данным объединения, о таком решении уже объявили Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik. Туристам предлагается перебронировать туры на другие направления и даты.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,14-0,41%
Так, индекс Мосбиржи увеличился до 2593,91 пункта, РТС - до 1107,49 пункта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС