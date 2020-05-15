Акционеры ФСК ЕЭС одобрили передачу управления "Россетям"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Акционеры ФСК ЕЭС (входит в "Россети") на годовом собрании 15 мая одобрили передачу полномочий единоличного исполнительного органа компании управляющей организации - ПАО "Россети". Об этом говорится в сообщении ФСК ЕЭС.

Ранее сообщалось, что передача "Россетям" функций единоличного исполнительного органа ФСК ЕЭС повысит эффективность деятельности группы компаний в целом и снизит издержки, в том числе за счет устранения дублирующих функций.

Также акционеры на собрании утвердили устав компании в новой редакции. В рамках обновленного документа с передачей управления "Россетям" будет упразднено правление ФСК ЕЭС, единоличным исполнительным органом ФСК ЕЭС будет генеральный директор общества.

Кроме того, акционеры одобрили досрочное прекращение полномочий единого исполнительного органа компании и председателя правления с даты вступления в силу договора о передаче "Россетям" управления ФСК ЕЭС.

До упразднения правления ФСК ЕЭС в него входило 6 человек. Председателем правления компании был Андрей Муров.

Дивиденды

Акционеры также утвердили выплату дивидендов за 2019 год в размере 0,95 коп. на обыкновенную акцию.

С учетом того, что в прошлом году компания выплачивала промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 0,88 коп. на акцию, суммарные дивидендные выплаты за прошлый год составят 1,83 копейки на бумагу. С учетом выплаты промежуточных дивидендов в 2019 году всего на дивиденды за прошлый год компания направит 23,33 млрд рублей.

Состав совета директоров

Акционеры обновили состав совета директоров компании, в него вошел заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич.

Он сменил в совете директоров компании директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Павла Сниккарса.

В совет директоров ФСК ЕЭС также вошли замгендиректор "Россетей" Леонид Неганов и и.о. замгендиректора "Россетей" Лариса Романовская.

Свои места в совете директоров ФСК ЕЭС сохранили уже действующие члены совета директоров компании - заместители генерального директора "Россетей" Павел Гребцов и Владимир Фургальский, глава "Россетей" Павел Ливинский, председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров, член правления "Совета рынка" Николай Рощенко, гендиректор "Полюса" Павел Грачев, управляющий директор "Ренессанс брокер" Игорь Каменской и исполнительный вице-президент Eni Эрнесто Ферленги.

Всего совет директоров ФСК ЕЭС состоит из 11 человек.

ФСК ЕЭС - одна из крупнейших в мире публичных электросетевых компаний, является оператором Единой национальной электрической сети России. Основным акционером ФСК с долей 80,13% является компания "Россети".