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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

ОПЕК заявила о завершении самого тяжелого периода нефтяного кризиса

Сокращение добычи нефти в мире идет быстрыми темпами благодаря реализации сделки ОПЕК+, в рамках которой страны альянса согласованно сокращают добычу, отметил генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо
Штаб-квартира ОПЕК EPA/HELMUT FOHRINGER
Описание
Штаб-квартира ОПЕК
© EPA/HELMUT FOHRINGER

ТАСС, 15 мая. Сокращение добычи нефти в мире идет быстрыми темпами благодаря реализации сделки ОПЕК+, в рамках которой страны альянса согласованно сокращают добычу, а также остановке проектов по добыче из-за плохой ценовой конъюнктуры в других странах. Эти факторы позволяют говорить о завершении самого тяжелого периода кризиса на рынке нефти. Такое мнение в эфире Bloomberg TV высказал генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

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"Мы осторожно оптимистичны в том, что похоже наихудший период кризиса остался позади", - сказал он. По оценке ОПЕК, общее сокращение добычи с учетом сделки ОПЕК+ и естественной остановки скважин в мире достигает 17,2 млн б/с. Из этого объема 3,6 млн б/с приходится на сокращение добычи в странах, не участвующих в согласованном сокращении добычи.

Баркиндо также отметил, что на встрече министров ОПЕК+, которая запланирована на 9-10 июня, "будут рассмотрены все сценарии" по уровням сокращения после июня с учетом состояния спроса на тот момент.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 млн б/с в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Теги
Баркиндо, МухаммедРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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