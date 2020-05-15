{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Роснефть" в рамках выкупа акций приобрела еще 10 тыс. акций и 400 тыс. GDR

Стоимость выкупленных акций и расписок оценивается примерно в $1,9 млн

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Компания "Роснефть" продолжает обратный выкуп акций, за 15 мая приобрела еще 10 000 обыкновенных акций и 400 000 глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость выкупленных акций и расписок оценивается в порядка $1,9 млн.

"Роснефть" осуществляет приобретение акций на 100-процентное дочернее общество "РН-Капитал". Банком-агентом выступает UBS. На текущий момент в распоряжении "РН-Капитала" находятся 17 599 020 обыкновенных акций и 15 459 948 GDR.

23 марта 2020 года стало известно, что совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций на фоне волатильности рынка нефти, с этого же дня компания приступила к buy back.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,14-0,41%
Так, индекс Мосбиржи увеличился до 2593,91 пункта, РТС - до 1107,49 пункта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС