ЕК не участвовала в процедуре принятия решений регулятора ФРГ по "Северному потоку - 2"

БРЮССЕЛЬ, 15 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Еврокомиссия (ЕК) не принимала участия в решении германского регулятора не освобождать "Северный поток - 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом в пятницу заявил корреспонденту ТАСС представитель ЕК.

"Еврокомиссия принимает к сведению принятое сегодня решение Bundesnetzagentur по запросу Nord Stream 2 об отступлении от правил Газовой директивы, применяемой к интерконнекторам с третьими странами, завершенным к 23 мая 2019 года, - сказали в ЕК. - В соответствии с Газовой директивой это решение было принято на национальном уровне, и Еврокомиссия не участвовала в процедуре принятия решения".

Еврокомиссия изучит решение регулятора ФРГ на соответствие европейскому законодательству, как только получит его. "Как только службы Еврокомиссии получат это решение, они изучат его в рамках общей обязанности Еврокомиссии следить за тем, чтобы государства-члены правильно выполняли нормы ЕС", - сказал представитель ЕК.

Отмечается, что ЕК имеет право потребовать от европейских регуляторов изменить или отменить решения по газопроводам. "Проекты решений национальных регулирующих органов об освобождении от ответственности представляются на утверждение Еврокомиссии. Еврокомиссия может потребовать от регулирующих органов изменить или отменить это решение", - сказал он.