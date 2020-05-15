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Профицит бюджета РФ в январе - апреле предварительно составил 0,4% ВВП

Речь идет о 122,88 млрд рублей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ в январе - апреле 2020 года предварительно составил 122,88 млрд руб., или 0,4% ВВП. Об этом говорится в размещенных на сайте Минфина РФ материалах.

Доходы бюджета в январе - апреле составили 7,00 трлн руб. или 34% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", из них нефтегазовые - более 2,222 трлн руб., ненефтегазовые - 4,779 трлн руб.

Расходы бюджета составили 6,879 трлн руб. или 35% к общему объему расходов федерального бюджета и 31,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба - 3,951 трлна рублей, или 30% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год. Федеральная таможенная служба направила 1,5 трлн рублей, или 27,4% к прогнозным показателям на год. Перечисления других федеральных органов составили 1,551 трлн рублей (79,5% к годовому прогнозу).

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