{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спрос на золото в первом квартале упал до минимума 2009 года

Показатель уменьшился на 26%, до 753 тонн, говорится в обзоре GFMS Gold Survey компании Refinitiv
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 15 мая. Физический спрос на золото в мире в первом квартале 2020 года упал на 26% год к году, до 753 тонн, достигнув минимума 2009 года. Об этом говорится в обзоре GFMS Gold Survey компании Refinitiv.

Показатель использования золота в промышленном производстве снизился на 19%, до 75 тонн, производство ювелирных украшений снизилось на 40%, до 309 тонн. Чистые объемы закупки золота центробанками также сократились - на 11%, до 129 тонн. Это связано с ростом цен на золото до отметки, которая для некоторых традиционных покупателей золота была выше рынка, пояснили эксперты.

При этом мировой объем золотодобычи в январе - марте 2020 г. вырос на 3% в годовом сопоставлении - до 842 тонн. Средняя цена на золото в указанный период составила $1582 за унцию, что на 21% выше, чем годом ранее. Тем не менее, 19 марта цена золота упала до трехмесячного минимума - $1470 за унцию, в целом в марте была очень волатильна, отмечают эксперты. Если вызванный новым коронавирусом кризис продолжит наносить ущерб Западу или на фондовых рынках произойдет еще один обвал, который приведет к очередной распродаже активов, риск падения золота в краткосрочной перспективе может сохраниться, считает менеджер подразделения по исследованиям рынка драгоценных металлов Refinitiv Кэмерон Александр, слова которого приводятся в обзоре.

"Вместе с тем, учитывая усиление неопределенности и ожидание глобальной экономической рецессии, беспрецедентные уровни стимулирования со стороны центральных банков по всему миру и сохранение процентных ставок на исторически низких, в том числе даже отрицательных значениях, мы считаем, что золото достигнет еще более высоких уровней. По нашим оценкам, в 2020 году средняя стоимость золота составит $1637 за унцию, при этом позже может быть достигнута и преодолена отметка в $1800 за унцию", - указал он.

Реклама на ТАСС
ФСК ЕЭС не планирует пользоваться отсрочкой по выплате дивидендов за 2019 год
Пока рано говорить о том, как экономическая ситуация может отразиться на дивидендах за 2020 год, заявили в компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС