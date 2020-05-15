Спрос на золото в первом квартале упал до минимума 2009 года

ТАСС, 15 мая. Физический спрос на золото в мире в первом квартале 2020 года упал на 26% год к году, до 753 тонн, достигнув минимума 2009 года. Об этом говорится в обзоре GFMS Gold Survey компании Refinitiv.

Показатель использования золота в промышленном производстве снизился на 19%, до 75 тонн, производство ювелирных украшений снизилось на 40%, до 309 тонн. Чистые объемы закупки золота центробанками также сократились - на 11%, до 129 тонн. Это связано с ростом цен на золото до отметки, которая для некоторых традиционных покупателей золота была выше рынка, пояснили эксперты.

При этом мировой объем золотодобычи в январе - марте 2020 г. вырос на 3% в годовом сопоставлении - до 842 тонн. Средняя цена на золото в указанный период составила $1582 за унцию, что на 21% выше, чем годом ранее. Тем не менее, 19 марта цена золота упала до трехмесячного минимума - $1470 за унцию, в целом в марте была очень волатильна, отмечают эксперты. Если вызванный новым коронавирусом кризис продолжит наносить ущерб Западу или на фондовых рынках произойдет еще один обвал, который приведет к очередной распродаже активов, риск падения золота в краткосрочной перспективе может сохраниться, считает менеджер подразделения по исследованиям рынка драгоценных металлов Refinitiv Кэмерон Александр, слова которого приводятся в обзоре.

"Вместе с тем, учитывая усиление неопределенности и ожидание глобальной экономической рецессии, беспрецедентные уровни стимулирования со стороны центральных банков по всему миру и сохранение процентных ставок на исторически низких, в том числе даже отрицательных значениях, мы считаем, что золото достигнет еще более высоких уровней. По нашим оценкам, в 2020 году средняя стоимость золота составит $1637 за унцию, при этом позже может быть достигнута и преодолена отметка в $1800 за унцию", - указал он.