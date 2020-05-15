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Банки получили 1,6 млн заявок физлиц на реструктуризацию кредитов

Из них, по данным ЦБ, одобрено 800 тыс.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Банки получили около 1,6 млн заявок от физических лиц на реструктуризацию кредитов, из них более 800 тыс. заявлений одобрено. Об этом говорится в материалах Банка России.

"По состоянию на 13 мая от физических лиц поступило почти 1,6 млн заявок на реструктуризацию (на 140 тыс. больше, чем на 6 мая). Банками рассмотрено 1,4 млн заявлений граждан. Процент рассмотренных заявок вырос до 89,9% от общего числа поступивших (88,9% по результатам мониторинга за период с 20 марта по 6 мая). Удовлетворено 831,4 тыс. заявлений о реструктуризации кредитов, отказано - по 577,1 тыс. заявлений", - отмечается в документах.

Доля одобренных требований увеличилась с 58,5% до 59% рассмотренных.

Также банки получили 240 тыс. обращений о предоставлении кредитных каникул. Более 60% из заявлений было рассмотрено. "Уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по ипотеке стабилизировался близко к 80%, по потребительским кредитам - 60%, по кредитным картам - около 70%, по автокредитам - около 20%", - добавили в ЦБ.

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