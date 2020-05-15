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Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков

Также стороны договорились о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит
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© Александр Погожев/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автомобильных перевозчиков на двустороннее сообщение между странами, также сняты ограничения на транзитные перевозки, говорится в сообщении Минтранса РФ. 

"Стороны позитивно оценили взаимные меры, направленные на снятие ограничений на период пребывания российских и турецких водителей в наших странах во время двусторонних перевозок. Также была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит", - отмечается в сообщении министерства.

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ТурцияРоссия
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