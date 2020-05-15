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Почти 185 млн закупленных в КНР масок доставили в Россию за два месяца

Кроме правительственных закупок, еще около 90 млн масок закупили компании и фонды

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Почти 185 млн масок, закупленных РФ в Китае в течение двух месяцев, доставлено в Россию. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в эфире телеканала "Россия-24".

"За два месяца было привезено уже почти 185 млн масок, это только по линии этих централизованных, если можно так сказать, правительственных закупок",- сказал он. По словам замминистра, компании и фонды закупили еще около 90 млн масок для регионов РФ.

Груздев также опроверг информацию о том, что маски, полученные в качестве гуманитарной помощи из Китая, поступили в продажу. "Гуманитарная помощь, которая поставлялась, она уже поставлена была из Китая 1 апреля, я напомню, конечно же, распределена в медицинские учреждения, как это было положено. <...> Продукция, поставляемая нам, медицинского назначения, предназначена исключительно для медицинского персонала, поэтому попадает она в больницы", - подчеркнул он.

Как отметил замминистра, маски, поставленные из Китая как гуманитарная помощь, не имеют никакой специальной маркировки. "Те вкладыши, на которые, как я знаю по крайне мере, ссылаются авторы отдельных роликов, являются ничем иным, как сертификатом качества, сопровождающим продукцию", - указал Груздев.

Telegram-канал "Московские новости" в конце апреля опубликовал фотографии упаковок масок в сетях "Перекресток" и Fixprice, на которых якобы стоит штамп "гуманитарная помощь". Как сообщили ТАСС в пресс-службе X5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", медицинские маски из Китая, продающиеся в "Перекрестке", закупались самой торговой сетью и не имеют отношение к гуманитарной помощи из Китая.

В пресс-службе Минпромторга РФ ТАСС ранее сообщили, что Россия планирует получить в мае по линии ведомства еще 18 млн масок из Китая. По данным министерства, в апреле в России было произведено около 138,5 млн различных видов масок, за этот же период из Китая было поставлено около 105 млн масок. В целом в России производится до 9 млн масок в сутки, в том числе медицинских - 3 млн.

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