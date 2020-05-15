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Путин поручил к 1 июня списать налоги за II квартал для малого бизнеса и НКО

Исключение составит только НДС
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня 2020 года обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для отдельных категорий предприятий. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

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В частности, речь идет о списании таких платежей индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии, а также социально ориентированным некоммерческим организациям. Речь идет о списании в том числе платежей и взносов, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями.

К этому же сроку, 1 июня, кабмин должен предоставить индивидуальным предпринимателям право на уменьшение суммы страховых взносов за 2020 год на величину одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), а самозанятым выделить из федерального бюджета сумму в размере одного МРОТ на уплату в 2020 году налога на профессиональный доход. Кроме того, правительство должно будет вернуть самозанятым налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.

Президент также поручил кабмину обеспечить возможность получения предприятиями, пострадавшими от пандемии, а также социально ориентированными НКО кредитов на поддержку занятости со сроком погашения 1 апреля 2021 года. Максимальный размер таких кредитов будет определяться исходя из МРОТ на одного работника организации в течение шести месяцев.

При этом будет необходимо предусмотреть процентную ставку для конечного заемщика в 2% годовых, обеспечение 85% суммы обязательств по кредитам государственными гарантиями, а также возможность полного списания основного долга по кредиту и начисленных процентов в случае сохранения численности работников на уровне не ниже 90% от штата на 1 июня 2020 года. В случае сохранения численности работников на уровне не ниже 80% списано будет 50% основного долга и начисленных процентов по кредиту.

Путин поручил правительству контролировать целевое использование таких кредитов, обеспечить из федерального бюджета субсидирование процентной ставки этих займов и компенсацию банкам сумм списанной задолженности, как основного долга, так и процентов по нему.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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