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Путин поручил к 15 июня докапитализировать фонды микрофинансирования малого бизнеса

Это должно быть проведено за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Микрофинансовые организации с госучастием, занимающиеся поддержкой малого и среднего бизнеса, должны быть докапитализированы до 15 июня. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 11 мая совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке.

"<…> Обеспечить докапитализацию в объеме не менее 12 млрд рублей микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования с государственным участием в целях повышения в 2020 году доступности заемных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей", - говорится в поручении.

Срок его исполнения установлен до 15 июня, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.

Как отмечается в документе, докапитализация должна быть проведена за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В ходе совещания 11 мая Путин отмечал, что государственные структуры микрофинансовой поддержки предпринимателей созданы и достаточно успешно работают практически во всех регионах страны. В связи с этим он предложил направить на докапитализацию этих региональных институтов развития 12 млрд рублей.

Государственные микрофинансовые организации призваны оказывать поддержку малым компаниям, микробизнесу и стартапам, которым сложно получить кредит в банке. Микрозаймы со стороны таких фондов отличаются невысокой процентной ставкой, поскольку выдаются за счет федерального или регионального бюджетов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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