{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Еврокомиссия ожидает экономический спад в ЕС во втором полугодии 2020 года в размере 12,2%

В связи с этим фонду восстановления экономики ЕС потребуется до €2 трлн

БРЮССЕЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует экономический спад в ЕС из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, во втором полугодии 2020 года на уровне 12,2% ВВП в годовом исчислении. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в ходе онлайн-брифинга по итогам видеоконференции Еврогруппы.

"Наш прогноз роста на второе полугодие 2020 года составляет минус 12,2%, - заявил он. - В первом квартале мы прогнозируем рост на уровне минус 3,8%".

В этой связи, по его словам, ЕК намерена форсировать работу по созданию фонда восстановления экономики ЕС объемом до €2 трлн, который должен быть представлен к концу мая. Главной проблемой в этой работе остаются вопросы, связанные с финансированием данного фонда. В частности, это касается соотношения в нем бюджетных средств ЕС, состоящих из взносов государств сообщества и заемных средств, которые Евросоюз намерен привлечь на коммерческом рынке капитала.

6 мая в своем весеннем экономическом прогнозе ЕК оценила спад европейской экономики за весь 2020 год на уровне 7,7%, однако выразила надежду, что уже в 2021 году начнется интенсивное восстановление.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Помпео заявил, что США продолжат ограничивать экспорт технологий для Huawei
Эта компания относится к числу угрожающих национальной безопасности США и международной стабильности, отметил госсекретарь США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС