Еврокомиссия ожидает экономический спад в ЕС во втором полугодии 2020 года в размере 12,2%

БРЮССЕЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует экономический спад в ЕС из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, во втором полугодии 2020 года на уровне 12,2% ВВП в годовом исчислении. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в ходе онлайн-брифинга по итогам видеоконференции Еврогруппы.

"Наш прогноз роста на второе полугодие 2020 года составляет минус 12,2%, - заявил он. - В первом квартале мы прогнозируем рост на уровне минус 3,8%".

В этой связи, по его словам, ЕК намерена форсировать работу по созданию фонда восстановления экономики ЕС объемом до €2 трлн, который должен быть представлен к концу мая. Главной проблемой в этой работе остаются вопросы, связанные с финансированием данного фонда. В частности, это касается соотношения в нем бюджетных средств ЕС, состоящих из взносов государств сообщества и заемных средств, которые Евросоюз намерен привлечь на коммерческом рынке капитала.

6 мая в своем весеннем экономическом прогнозе ЕК оценила спад европейской экономики за весь 2020 год на уровне 7,7%, однако выразила надежду, что уже в 2021 году начнется интенсивное восстановление.