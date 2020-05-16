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СМИ: компания Tesla намерена построить новый завод в Техасе

Предполагается, что там будут выпускать электропикапы Cybertruck и кроссоверы Model Y с электродвигателем

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Американская корпорация Tesla намерена построить новый завод в районе города Остин (штат Техас). Об этом сообщило в пятницу американское отраслевое интернет-издание Electrek.

По словам его источников, предполагается, что на указанном предприятии будут выпускать электропикапы Cybertruck  и кроссоверы Model Y с электродвигателем. Как отмечается в публикации, глава Tesla Илон Маск рассчитывает, что завод будет построен в сжатые сроки. Он полагает, что выпуск Model Y на указанном предприятии должен быть начат к концу текущего года. Производство Cybertruck, как ожидается, могут наладить к концу следующего года.

По сведениям Electrek, Маск уже распорядился, чтобы сотрудники завода Tesla в Неваде приступили к работе над проектом нового предприятия. Издание также констатирует, что планы Tesla еще могут измениться.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее заявил, что обсудил с Маском возможность переноса в этот штат головного офиса Tesla из Калифорнии.

Маск ранее сообщил в Twitter, что может перенести производственные мощности Tesla из Калифорнии в другие штаты, к примеру в Техас или Неваду. Предприниматель неоднократно заявлял, что санитарные меры, введенные в Калифорнии из-за распространения нового коронавируса, являются слишком жесткими и не позволяют в полной мере возобновить работу Tesla.

Власти Техаса уже приступили к снятию санитарных ограничений на территории штата.

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