Россия более чем в три раза сократила вложения в американские госбумаги

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Россия за март 2020 года более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем - с $12,58 млрд до $3,85 млрд. Это следует из опубликованных в пятницу документов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $3,38 млрд вместо $4,3 млрд месяцем ранее, на долю краткосрочных - $473 млн по сравнению с $8,2 млрд. В феврале этого года общий объем вложений достигал $12,58 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в марте осталась Япония с показателем $1,27 трлн. Второе место с $1,08 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.