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Госдеп: США не гарантируют тайваньской TSMC выдачу лицензии на экспорт технологий Huawei

В американском внешнеполитическом ведомстве призвали союзников и партнеров последовать линии США на ограничение экспорта технологий китайской компании

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. США не гарантируют базирующемуся на Тайване производителю полупроводников - компании TSMC - выдачу лицензии на предоставление американских технологий китайской телекоммуникационной корпорации Huawei. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста, энергетической безопасности и охраны окружающей среды Кит Крак.

"Здесь нет гарантий вообще", - цитирует Крака агентство Reuters. Заместитель госсекретаря призвал союзников и партнеров последовать линии США на ограничение экспорта технологий китайской компании.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, отвечающее за экспортный контроль, объявило в пятницу о введении новых ограничений, требующих от иностранных компаний, использующих американские технологии или программное обеспечение для изготовления полупроводников, получать специальные лицензии для поставки компьютерных чипов Huawei.

Компания TSMC сообщила, что построит в американском штате Аризона крупный завод по производству современных микросхем, в проект будет инвестировано $12 млрд. У тайваньского производителя уже есть завод в Камасе (штат Вашингтон), а также научно-исследовательские центры в Сан-Хосе (штат Калифорния) и в Остине (штат Техас).

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