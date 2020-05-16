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Пандемия коронавируса нового типа

В США обанкротилась сеть магазинов одежды J. C. Penney

Глава J. C. Penney Джилл Солтау отметила, что пандемия создала беспрецедентные трудности

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Американская торговая сеть J. C. Penney, специализирующаяся на продаже одежды, обуви и аксессуаров, начала процедуру банкротства из-за пандемии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на ее сайте.

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Как констатируется в документе, руководство компании достигло договоренности с ключевыми кредиторами, которое позволяет списать ее долги "в размере нескольких миллиардов долларов". Соответствующее соглашение должно быть утверждено судом в Техасе.

Как отметила глава J. C. Penney Джилл Солтау, "пандемия создала беспрецедентные трудности". "Из-за этого сфера розничной торговли в США оказалась в чрезвычайно сложных условиях, J. C. Penney приходится принимать трудные решения относительно дальнейшего ведения дел ради защиты партнеров, клиентов и будущего компании", - добавила она.

Из заявления следует, что J. C. Penney располагает $500 млн для продолжения работы части магазинов. Компания также получила обязательства от кредиторов выделить еще $900 млн для проведения реструктуризации.

Торговая сеть включает в себя около 860 магазинов в США. В J. C. Penney работают около 90 тыс. человек. Компания была основана в 1902 году. Ее головной офис находится в городе Плейно (штат Техас).

Ранее о банкротстве из-за пандемии объявили многие крупные американские компании. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,44 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 87,4 тыс. человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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