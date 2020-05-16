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Пандемия коронавируса нового типа

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи экономике страны на $3 трлн

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на $3 трлн. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

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Законопроект направлен на преодоление последствий распространения коронавируса. Согласно документу, около $1 трлн выделяется штатам и местным властям, учреждается фонд в размере $200 млрд для сотрудников критически важных сфер, включая здравоохранение. Кроме того, выплаты на семью предлагается увеличить до $6 тыс. Законопроект также предусматривает выделение $75 млрд на проведение тестирований на коронавирус, включает средства на пособия по безработице и покрытие образовательных кредитов.

Теперь документ должен поступить на рассмотрение Сената. Республиканцы в верхней палате уже заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Президент США Дональд Трамп также дал понять, что у законопроекта нет шансов.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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