В Татарстане производитель алкоголя намерен вдвое увеличить выплату акцизов на пиво

КАЗАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Руководство АО "Татспиртпром" рассчитывает, что в следующие два года компания вдвое увеличит объем выплаченных акцизов на пиво в бюджет Татарстана. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор компании Руслан Максудов.

"В прошлом году компания выплатила 1,54 млрд рублей акцизов на пиво в бюджет Татарстана. В ближайшие два года мы планируем вдвое увеличить этот показатель. Конечно, многое будет зависеть от текущей ситуации в экономике", - сказал он.

В период пандемии компания вошла в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе компании, постепенно из самоизоляции выходит около 1 тыс. сотрудников, которым ранее IT-департамент обеспечил удаленный режим работы. Производства шести заводов в Казани, Чистополе, Мамадыше, Усадах работали по плану при соблюдении мер профилактики и охраны здоровья людей.

Как уточнили в компании, "Татспиртпром", исполняя поставленные акционерами задачи на текущий год, в первом квартале сократил коммерческие, накладные и административные расходы и продолжает снижать критическую метку банковской закредитованности последних лет. В компании провели ревизию финансовой деятельности и продаж. После аудита выявлены причины высокой себестоимости продукции ряда брендов, что ранее не позволяло татарстанскому производителю ликеро-водочной и пивоваренной продукции в полной мере конкурировать на федеральных рынках. В марте на фоне плановой оптимизации затрат при тесном тандеме опытных управленцев, специалистов "Татспирпрома" и новой команды в условиях вызовов 2020 года удалось продемонстрировать рост доходов на 7% по отношению в аналогичному периоду 2019 году.

"Произошла ротация в ТОП-менеджменте, секторах коммерческой и финансовой деятельности, логистики - с приходом нового руководителя обновилась и значительная часть команды. Около 40 человек по разным причинам сменили сферу своей деятельности. На замену позиций пришли молодые и перспективные кадры, которые продемонстрировали за последние годы свою эффективность и результаты. К примеру, Валерия Попова возглавила сразу два казанских завода, Никита Мингалев операционную деятельность предприятия, Ришат Шаймарданов дирекцию логистики", - уточнили в пресс-службе компании.

Топ-менеджмент компании сейчас проводит слушания по проекту новой стратегии развития предприятия до 2023 года.

О компании

"Татспиртпром" является одним из крупнейших налогоплательщиков Татарстана, численность предприятия превышает 4 тыс. человек. За 2019 год компания перечислила в бюджеты всех уровней 28,5 млрд рублей. Более 70 марок продукции производителя представлены во всех регионах РФ. Также "Татспиртпром" активно развивает экспорт - продукция компании поставляется в 25 страны дальнего и ближнего зарубежья, в том числе в США, Китай, Германию, Венгрию, Италию, Японию.