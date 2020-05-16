Убытки курортов Краснодарского края превысили 10 млрд рублей из-за пандемии

КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/ Потери санаторно-курортной отрасли Краснодарского края, являющегося основным туристическим регионом РФ, в апреле и мае из-за пандемии коронавируса превысили 10 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе министерства курортов туризма и олимпийского наследия региона.

"По предварительные рассчетам, за два месяца (апрель и май) предприятия санаторно-курортной и туристской отрасли в совокупности потеряют от 95 до 100% обычной выручки (включая оказание дополнительных услуг), то есть потери составят около 11-12 млрд. рублей. Выпадающие доходы бюджета Краснодарского края оцениваются в 970-980 млн рублей - это потери от недополученных налогов на прибыль, единого налога, а также выпадающие доходы по НДФЛ, связанные с отсутствием сезонных работников. При этом не учитываются смежные отрасли экономики, которые тесно связаны со сферой гостеприимства: транспорт, общественное питание, торговля, культура", - сообщили в ведомстве.

Накануне руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что объем недополученных доходов российской туристической отрасли из-за пандемии коронавируса по России превысил 1,5 трлн рублей.

По данным министерства, региональные предприятия туротрасли пользуются федеральными мерами поддержки, разработанными в связи с пандемией коронавируса.

На региональном уровне разработаны дополнительные меры поддержки для пострадавших компаний, которые не могут воспользоваться федеральными. Среди них: отсрочки по налоговым платежам до 15 ноября 2020 года, снижение на 50% в 2020 году арендной платы за недвижимость и земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, отсрочки арендных платежей, для субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе предлагается льготные микрозаймы под 1% годовых.

"На основании обращений предприятий отрасли, отраслевых ассоциаций выработаны предложения по дополнению пакета мер государственной поддержки туристической отрасли. В частности, предусмотреть в федеральном бюджете средства на оздоровление граждан (детский отдых, реабилитация здоровья граждан, в том числе медицинских работников и членов их семей), обеспечить рефинансирование действующих кредитных обязательств на реконструкцию и модернизацию курортной и туристской инфраструктуры по льготной ставке с последующим субсидированием 50% процентной ставки и части основного долга, предусмотреть льготы по тарифам и порядку оплаты коммунальных услуг", - добавили в ведомстве.

Туризм в условиях коронавируса

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. Возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов власти региона планируют с 1 июня, отдыхающих будут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Турпоток курортов Кубани на майские праздники в 2019 году вырос на 7% до 430 тыс. человек.