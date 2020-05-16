Эксперты: транзит газа с Ямала через Польшу сократится, но не остановится

МОСКВА/ВАРШАВА, 16 мая. /ТАСС/. Завершение действия соглашения о транзите газа из России по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" в Германию с 17 мая, действовавшего более 25 лет, сократит, но не остановит поставки российского газа по этому маршруту, уверены российские и польские эксперты. В то же время они существенно расходятся во мнениях относительно рациональности отказа Варшавы от продления контракта и перспектив использования газопровода - российские аналитики проявляют скептицизм по поводу усилий Варшавы диверсифицировать маршруты поставок, тогда как в Польше уверены в их перспективности.

Газопровод "Ямал - Европа" пропускной способностью около 33 млрд куб. м газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польский участок насчитывает 683 км линейной части. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ ("Европол Газ") - совместное предприятие "Газпрома" и польской энергетической компанией PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ). Они владеют по 48% акций. 4% принадлежит компании Gas Trading S. A. ("Газ Трейдинг"). При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является Gaz System. Эта компания после 17 мая станет проводить аукционы для поставок газа по польскому участку трубы.

"Теперь отношения (РФ и Польши по газовым вопросам - прим. ТАСС) будут, видимо, развиваться в рамках производственной необходимости. Будет спрос, мощности будут приобретаться. Не будет спроса - транзит сократится", - прокомментировал ситуацию замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, добавив, что о полном прекращении транзита по территории Польши сейчас речь не идет.

Игра по новым правилам

Похолодание газовых отношений двух стран чувствуется давно. Уже несколько лет власти Польши заявляют о своих стремлениях найти альтернативу российскому "голубому топливу", отказавшись от продления контракта на поставку газа из РФ, действующего до 31 декабря 2022 года.

О намерении пересмотреть транзитные отношения с "Газпромом" Gaz System сообщила летом прошлого года. Тогда польская компания объявила о проведении аукционов на мощности своего участка газопровода после завершения контракта с российским холдингом. По мнению польской стороны, таким образом соблюдаются нормы ЕС, требующие распределения доступных мощностей в рамках недискриминационной процедуры аукциона, проводимой на рыночных условиях.

Помимо этого, с мая в Польше заработал новый Сетевой кодекс, предполагающий повышение тарифов на прокачку газа. Ранее Варшава назвала "смешным" доход EuRoPol GAZ от транзита в 21 млн злотых в год (около $5,3 млн).

Первый аукцион на мощности трубы после прекращения действия российско-польского соглашения состоится 17 мая в 4 часа утра (05:00 мск). В ходе этого аукциона компаниям будет предложено забронировать трубопроводные мощности в течение этого дня. С 18 по 31 мая ежедневно будут проходить суточные аукционы. 18 мая также состоится аукцион, в ходе которого можно будет забронировать мощности газопровода на июнь. А 6 июля можно будет забронировать мощности трубы для поставок газа в течение года - на периоды 2020/2021 по 2034/2035 гг.

Все поставки газа будут осуществляться по принципу "бери или плати", то есть победителю аукциона придется заплатить установленную сумму за приобретенные мощности вне зависимости от фактического объема поставки.

Кто, если не "Газпром"?

В начале мая Gaz System уже провела аукцион, на котором были предложены к бронированию мощности польского участка "Ямал - Европы" в третьем квартале текущего года. По словам пресс-секретаря Gaz System Ивоны Доминяк, по результатам аукциона было забронировано около 80% доступных мощностей газопровода. Хотя представитель оператора отказалась называть участников торгов, эксперты сходятся во мнении, что единственным участником подобных аукционов был и в ближайшее время будет "Газпром".

В частности, польский эксперт в области энергетической безопасности Давид Пекаж считает "малоправдоподобным, что в этих аукционах захочет участвовать кто-либо еще, кроме "Газпрома". "Конечно, можно себе представить ситуацию, в которой другие страны на востоке [заинтересуются участием в аукционах], но скорее нет, так как конец трубы находится на территории РФ", - отметил эксперт.

Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности также полагает, что с большой долей вероятности мощность трубы на третий квартал забронировал "Газпром". "В третьем квартале традиционно происходит профилактическая остановка "Северного потока", так что "Ямал - Европа" будет востребован", - сказал эксперт.

Проведение ежегодных технических работ на "Северном потоке" намечено с 14 июля по 26 июля 2020 года. В это время Nord Stream AG временно отключит обе линии газопроводной системы, сообщается в материалах компании - оператора.

В то же время Гривач отмечает нерациональный подход Польши, которая нормальному бизнесу предпочитает политическую демагогию и искусственную эскалацию отношений. "В конечном итоге из-за нерациональных затрат на строительство избыточной инфраструктуры и неоптимальное использование действующей поляки будут платить из своего кармана. Часть им удалось компенсировать за счет субсидий ЕС (то есть европейских налогоплательщиков), но далеко не все", - сообщил Гривач.

Польские аналитики при этом утверждают, что страна ничего не потеряет от остановки транзита российского газа. В частности, доктор наук из горно-металлургической академии в Кракове Павел Поправа считает, что если "Газпром" перестанет использовать польский участок газопровода, Польша сможет сделать его частью своего газового хаба. "Мы можем, например, использовать физический реверс, то есть покупать газ на биржах в Западной Европе, где он сейчас исключительно дешев, и поставлять в Польшу", - сказал он в интервью Польскому агентству печати. Тем не менее, по его мнению, до запуска газопровода "Северный поток - 2" "Газпром" продолжит использовать транзит по газопроводу "Ямал - Европа".