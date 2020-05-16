Росатом надеется начать физпуск первого блока Белорусской АЭС в ближайшее время

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" в ближайшее время надеется начать физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной электростанции (АЭС), означающий начало загрузки ядерного топлива. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли, опубликованном на сайте госкорпорации.

"Из ярких производственных достижений отмечу состоявшийся 5 мая завоз свежего ядерного топлива в Белоруссию. Рассчитываем, что в ближайшее время выйдем на этап физического пуска этого очень важного для нас первого блока белорусской станции", - сказал он.

Ранее замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк на пресс-конференции в Минске сообщил, что физический пуск первого блока АЭС планируется начать в июле 2020 года.

Как сообщалось, Росатом в начале мая доставил на площадку строительства станции ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС. Партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ").

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик этого проекта - инжиниринговый дивизион Росатома.

Зарубежные проекты

Лихачев отметил, что в настоящее время продолжается работа по проектам строительства атомных электростанций за рубежом.

"Продолжается работа на всех строительных площадках. Проводим системную ротацию персонала в Бангладеш, Турции, Белоруссии - это сотни работников. Белоруссия у нас вообще в особом приоритете. Братская нам страна, и мы максимально идем навстречу пожеланиям наших партнеров, в частности, организовали в сотрудничестве с ФМБА отдельную лабораторию для обработки тестов на коронавирус", - сказал глава госкорпорации.

Он отметил, что отдельная лаборатория позволяет вести постоянное тестирование людей, задействованных в строительстве атомной электростанции совместно с белорусскими коллегами.