Правительство одобрило увеличение срока для передачи имущества Роскосмосу

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о продлении срока переходного периода для передачи Роскосмосу федерального имущества до 1 января 2026 года, он будет внесен в Госдуму. Решение, принятое на заседании 14 мая, размещено в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 39 федерального закона "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в документе.

Изменения предполагают продление срока переходного периода с 13 июля 2020 года до 1 января 2026 года.

Согласно действующему закону, в течение переходного периода госкорпорации передается федеральное имущество в качестве имущественного взноса РФ, Роскосмос наделяется полномочиями по осуществлению от имени РФ прав собственника имущества в отношении государственных унитарных предприятий, а также функций учредителя и прав собственника имущества в отношении федеральных государственных учреждений.