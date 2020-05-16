Прямое авиасообщение появится между Махачкалой и Тюменью с 17 мая

МАХАЧКАЛА, 16 мая. /ТАСС/. Прямой авиарейс соединит Махачкалу и Тюмень с 17 мая, рейсы будет выполнять авиакомпания Utair два раза в неделю. Об этом сообщил ТАСС помощник генерального директора АО "Аэропорт "Махачкала" Мурад Шамсудинов.

"Завтра, 17 мая, состоится первый рейс нового прямого авиасообщения по маршруту Махачкала - Тюмень. Рейсы авиакомпании Utair в Тюмень будут осуществляться из аэропорта Махачкалы еженедельно по пятницам и воскресеньям. А с июня по вторникам и воскресеньям", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, авиарейсы будут осуществляться на Boeing 737-500 вместимостью 116 кресел. "Данное направление востребовано у жителей нашей республики, так как в Тюмени проживает большое количество представителей дагестанской диаспоры. Появление прямого авиарейса будет способствовать увеличению взаимного пассажиропотока", - сказал Шамсудинов.

Ранее гендиректор аэропорта Махачкала Арсен Пирмагомедов сообщал ТАСС, что в этом году также прорабатывается вопрос запуска прямого авиасообщения в такие города, как Екатеринбург, Сочи, Волгоград, Ставрополь, Самара и Симферополь.

В 2019 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - свыше 1,5 млн человек, что на более чем 200 тыс. пассажиров больше по сравнению с показателем 2018 года.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.