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Пандемия коронавируса нового типа

"Биокад" к концу года намерен наладить выпуск до 3 млн доз вакцины от коронавируса в месяц

Компания занимается разработкой вакцины вместе с государственным научным центром "Вектор"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российская компания "Биокад", которая вместе с государственным научным центром "Вектор" разрабатывает вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, планирует к концу 2020 года выйти на производство 3 млн доз вакцины ежемесячно. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Морозов.

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"В зависимости от результатов клинических испытаний,... мы организуем выпуск [вакцины] к концу года. Примерный объем [производства] вакцины - 3 млн доз в месяц. Будем надеяться, что нам удастся спланировать производство таким образом, что это не повлияет на выпуск тех препаратов, которые мы [уже] производим", - сказал Морозов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия-1".

В четверг на совещании по вопросам развития генетических технологий в России гендиректор "Биокада" сообщал, что после разработки в стране вакцины от коронавируса компания планирует выйти на производство 60 млн доз ежегодно. Говоря о разработке препарата, Морозов отметил, что вакцинный штамм был получен 30 апреля, а в настоящее время идет оптимизация состава готовой лекарственной формы.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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