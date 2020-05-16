Минтранс считает необходимым открыть продажу масок и перчаток на всех объектах транспорта

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Продажу защитных масок и перчаток необходимо открыть на всех объектах транспорта. Об этом заявил в субботу глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, посетивший Белорусский вокзал.

"Мы как раз работаем над тем, чтобы это [открыть продажу масок и перчаток] можно было сделать на каждом объекте. Мы разговаривали со многими пассажирами. Они говорят, что с радостью возвращаются на работу, в поездки, но многие говорят, что им очень страшно от того, что могут заразиться, потому что на транспорте много народа", - сказал министр, надевая перчатки, купленные в пригородной кассе вокзала.

Ранее в пресс-службе РЖД сообщили ТАСС, что средства индивидуальной защиты - маски и перчатки - можно будет приобрести на пригородных железнодорожных станциях, а также на МЦК и МЦД.