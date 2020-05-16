В Ереване надеются на скорейшее формирование общего газового рынка внутри ЕАЭС

ЕРЕВАН, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает вопрос формирования общего газового рынка внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) единственной нерешенной проблемой интеграционного объединения, однако в ближайшем будущем официальный Ереван надеется на его решение.

"Стратегия развития ЕАЭС согласована всеми участниками организации. Есть общий консенсус по данному направлению, но один вопрос остается нерешенным - формирование общего газового рынка. Внутри ЕАЭС у нас нет больше других серьезных проблем. Тот факт, что должен быть единый газовый рынок, тоже согласован, остаются принципы, как этот рынок должен быть сформирован. 19 мая запланировано заседание руководителей ЕАЭС, надеюсь, что тогда этот вопрос решится", - отметил он в субботу в ходе транслировавшейся онлайн пресс-конференции.

В конце марта вице-премьер Армении Мгер Григорян отправил письмо главе "Газпрома" Алексею Миллеру с предложением начать новые переговоры о снижении цены на газ из-за ухудшения в стране экономической ситуации, связанного с распространением нового коронавируса.

"Газпром" - единственный поставщик газа потребителям Армении. Поставщиком газа на внутренний рынок страны является "Газпром Армения". С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении выросла со $150 до $165 за 1 тыс. кубометров.