Дитрих заявил о неэффективности социального дистанцирования в самолетах

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Меры социального дистанцирования на транспорте, например, рассадка пассажиров через одного, внедрены в самолетах из-за снижения окупаемости рейсов и удорожания билетов. Об этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам в субботу в ходе инспекции готовности столичных вокзалов, аэропортов и автостанций к работе с учетом новых санитарных норм.

"Это определенного рода баланс. Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз, и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет. Везде существует баланс между необходимым уровнем защиты пассажира и тем, насколько ему экономически выгодна перевозка. Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования как минимум на воздушном транспорте: если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тыс. рублей, даже самый минимальный", - сказал он.

Министр добавил, что загрузка самолета пассажирами на 72-75% обеспечивает необходимую рентабельность рейса. "И там социальную дистанцию никак (не ввести - прим. ТАСС)", - отметил он, добавив, что некоторые страны, которые изначально планировали ввести подобные меры, уже отказались от такой идеи.

"Большинство компаний, которые начинали с такого социального дистанцирования работу, они от этого режима отказываются. Так, 7 мая казахи сняли такой режим, ушли от этого. Большинство компаний сейчас используют режим социального дистанцирования по возможности - если есть возможность рассадить людей, если загрузка не очень велика, то они это делают", - отметил министр.

В то же время, по его словам, использование всеми пассажирами средств индивидуальной защиты - масок и перчаток - не только в самолетах, но и во всех видах транспорта, делает риск заражения минимальным.

Ранее в начале этой недели продлил режим рассадки пассажиров с учетом социальной дистанции до 28 мая. Это касается в том числе скоростных поездов "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростных поездов "Сапсан". Такие же правила дистанцирования сейчас действуют в метро и общественном транспорте.