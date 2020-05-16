Около 190 самолетов находятся на стоянках в Шереметьево

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Около 190 законсервированных и временно не совершающих полеты самолетов находятся на данный момент на стоянках в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в субботу сообщил журналистам первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин.

"Всего сейчас 290 мест размещения воздушных судов, включая временные места, из них заполнено стоящими воздушными судами около 190. И 100 находятся в резерве для оперативного обслуживания тех рейсов, которые сейчас есть", - сказал он.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8%, до чуть более 770 тысяч пассажиров на фоне пандемии коронавируса. Авиакомпании вынуждены отправлять подавляющее количество самолетов на консервацию.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что "Аэрофлот" испытывает дефицит мест для стоянки нелетающих самолетов в базовом аэропорту Шереметьево (всего в парке перевозчика почти 250 самолетов). По данным газеты, компания планировала законсервировать часть флота в региональных аэропортах. Также в Шереметьево на хранении находятся самолеты авиакомпаний "Россия", Nordwind, Royal Flight, "Икар" и AirBridgeCargo, отмечали "Ведомости".