В Минтрансе заявили о возможном восстановлении пассажирских ж/д-перевозок осенью

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Падение пассажиропотока на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении в настоящее время составляет 71%, в дальнем следовании - 74% по сравнению с прошлым годом, но восстановление объема перевозок до прошлогоднего уровня возможно уже осенью - при условии, что в Россию не придет вторая волна пандемии. Об этом журналистам в субботу сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

"Сейчас падение составляет на уровне пригород - 71%, дальние - 74%, год к году. Вопрос, как мы будем выходить из карантина, как это будет быстро и будет ли вторая или третья волна эпидемии. Прогнозировать невозможно, но восстановление займет определенное время, я думаю, если мы будем выходить как запланировано, не будет [второй] волны, то, наверное, к осени восстановится пассажиропоток", - сказал он.

Пассажиропоток на всех видах транспорта в России в апреле упал на 70-95%, заявил ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию транспорта в стране.

Перевозки пассажиров по сети РЖД в апреле 2020 года снизились почти на 70% по сравнению с апрелем прошлого года — до 30,3 млн человек.