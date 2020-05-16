{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Большинство инвесторов TON планируют забрать 72% первоначальных инвестиций

Один из инвесторов Сергей Солонин решил оформить свои вложения как годовой кредит компании Павла Дурова, чтобы забрать 110% инвестиций позже

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Большинство инвесторов блокчейн-проекта Павла Дурова TON, знакомых сооснователю Qiwi Сергею Солонину, согласились забрать предложенные им 72% первоначальных вложений. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС сам Солонин, ставший вторым в России по объему инвестиций участником проекта.

"Большинство инвесторов, с кем я общался, будут забирать 72% от первоначальных инвестиций", - сказал он.

Сам он решил оформить свои вложения как годовой кредит компании Дурова, чтобы забрать 110% инвестиций позже. "Да, я согласился <...> На данный момент это просто кредит. Возможно, в течение срока действия этого кредита Telegram выйдет с какими-то еще предложениями. Некоторые инвесторы обсуждали с ним возможность войти в состав акционеров или купить часть Telegram как мессенджера, но я так понимаю, они не нашли понимания в цене", - пояснил ТАСС Солонин.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Кабмин утвердил отказ от учета времени при доплатах медикам за работу с инфицированными
Правительство распределило 22 млрд руб. на доплаты врачам за работу с инфицированными в мае
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС