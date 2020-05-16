Большинство инвесторов TON планируют забрать 72% первоначальных инвестиций

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Большинство инвесторов блокчейн-проекта Павла Дурова TON, знакомых сооснователю Qiwi Сергею Солонину, согласились забрать предложенные им 72% первоначальных вложений. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС сам Солонин, ставший вторым в России по объему инвестиций участником проекта.

"Большинство инвесторов, с кем я общался, будут забирать 72% от первоначальных инвестиций", - сказал он.

Сам он решил оформить свои вложения как годовой кредит компании Дурова, чтобы забрать 110% инвестиций позже. "Да, я согласился <...> На данный момент это просто кредит. Возможно, в течение срока действия этого кредита Telegram выйдет с какими-то еще предложениями. Некоторые инвесторы обсуждали с ним возможность войти в состав акционеров или купить часть Telegram как мессенджера, но я так понимаю, они не нашли понимания в цене", - пояснил ТАСС Солонин.