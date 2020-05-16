Минтранс планирует предоставить первые транши субсидий авиакомпаниям до конца мая

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Первые выплаты субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, планируется начать до конца мая. Общий объем субсидий составит 23,4 млрд рублей, из них на 7,9 млрд рублей может претендовать "Аэрофлот", сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Компании сейчас за этой поддержкой активно обращаются, я думаю, что мы попробуем до конца мая первые транши этой поддержки начать выдавать, - сказал Дитрих во время инспекции готовности столичных вокзалов, аэропортов и автостанций работать с учетом новых санитарных норм. - Предварительный расчет по тому, какая часть субсидий может прийтись на [группу] "Аэрофлот", нам показал, что это 7,9 млрд рублей". Он добавил, что Минтранс работает над тем, чтобы довести компенсации до авиакомпаний "как можно скорее".

Как уточнили журналистам в Минтрансе, заявка "Аэрофлота" уже рассмотрена, пока там не хватает нескольких документов и подписей, что планируется устранить в рабочем порядке. Заявки в пятницу также подали "Уральские авиалинии", S7, Smartavia и Azur Air. "В понедельник ждем [заявки на субсидии] от [авиакомпаний] "Руслайн" и iFly. Держим [ситуацию] на контроле", - отметили в министерстве.

Ранее кабмин выделил Росавиации из резервного фонда правительства РФ 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки за период с февраля по июль 2020 года, говорилось в сообщении Минтранса и Росавиации. Прежде всего субсидии компенсируют расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% от предоставленных субсидий), на оплату лизинговых платежей (не более 30%) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 10%). Также часть субсидий может быть направлена на оплату расходов на ведение операционной деятельности и содержание имущества.

Группа "Аэрофлот" может претендовать на 7,9 млрд рублей субсидий из общего объема в 23,4 млрд рублей, заявил Дитрих.

Заявления на выплату субсидий подали, кроме "Аэрофлота", "Уральские авиалинии", S7, Smartavia, Azur Air, они ожидаются от "Руслайна" и iFly.