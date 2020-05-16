Кабмин утвердил отказ от учета времени при доплатах медикам за работу с инфицированными

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило новые правила предоставления федеральных выплат медработникам, работающим с пациентами с коронавирусом, согласно которым они будут рассчитываться без привязки ко времени, на основе самого факта такой работы. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые рискуя жизнью и здоровьем помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения президента [РФ Владимира Путина] утвердило правительство", - говорится в сообщении.

Правительство также утвердило распределение между регионами очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей для выплат медикам. "Сегодня правительство также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счет этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май", - говорится в сообщении.