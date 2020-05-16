Дитрих заявил, что падение погрузки на сети РЖД может составить 11% по итогам года

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минтранс РФ допускает падение погрузки на сети РЖД на 11% по итогам 2020 года. Таким прогнозом поделился с журналистами глава министерства Евгений Дитрих.

"Очень сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация. Мы смотрели первый квартал, у нас был в районе 4,5% минус (снижение погрузки на сети РЖД по сравнению с первым кварталом прошлого года - прим. ТАСС) <…>. Второй квартал вроде начал нам давать какую-то надежду, что мы будем выравнивать [показатели], по некоторым видам грузов даже пошел рост <…>. Я думаю, что процентов на 11 упадем по году", - сказал министр.

Погрузка на сети РЖД в апреле уменьшилась на 5,9% и составила 100,8 млн тонн. В середине марта глава холдинга Олег Белозеров сообщал журналистам, что РЖД ожидают снижение погрузки в этом году как минимум на 1%, но готовят разные стресс-сценарии. До этого прогнозировался рост на 2,9%.