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Дитрих заявил, что авиаперевозки по итогам года сократятся минимум вдвое

Пассажиропоток снизится до 60 млн пассажиров, сообщил министр транспорта России

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Авиаперевозки в России по итогам года 2020 года могут сократиться как минимум вдвое - до 60 млн перевезенных пассажиров при оптимистичном сценарии, согласно которому восстановление перелетов может начаться уже в июле. Об этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам в субботу во время инспекции готовности столичных вокзалов, аэропортов и автостанций работать с учетом новых санитарных норм.

Базовый прогноз подразумевает восстановление полетов осенью, тогда в 2020 году показатель составит всего около 30 млн пассажиров. По итогам прошлого года авиакомпании РФ перевезли рекордные 128,1 млн пассажиров.

"Два возможных сценария: V-образное восстановление, которое показывает, что сейчас перевозки воздушным транспортом почти остановились <...>. В таком формате мы к концу года уже сможем восстановить ежемесячный объем перевозок по сравнению с прошлым годом. Но при этом в целом, за счет спада в середине года, отрасль потенциально потеряет половину пассажиропотока, который был запланирован на этот год <...>. Это прогноз оптимистичный", - сказал министр.

"Прогноз, который мы называем базовым, он U-образный. То есть мы какое-то время полежим и, соответственно, если мы начнем интенсивные полеты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезем четверть от того объема пассажиропотока, который был в прошлом году, и восстановим окончательно отрасль только к сентябрю будущего года", - добавил министр.

Ранее в субботу министр сообщил, что надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, внутренние перевозки могут начать постепенное восстановление уже в середине июня.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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