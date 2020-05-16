Минфин США вновь попросил американский суд отклонить иск Дерипаски

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США попросило федеральный суд столичного округа Колумбия прекратить рассмотрение иска российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства. Об этом свидетельствует официальный документ, размещенный в пятницу в электронной базе данных судебной системы США. Его копия имеется в распоряжении ТАСС.

"Сторона защиты предлагает суду отклонить все претензии. <...> В качестве альтернативы сторона защиты запрашивает <...> принятие решения в порядке упрощенного судопроизводства", - говорится в тексте.

Министерство финансов США также приложило текст доказательного меморандума, обосновывающего отказ от снятия санкций. В нем ведомство подчеркивает, что не согласно с предъявленными бизнесменом претензиями.

По мнению американского Минюста, решение американских властей ввести санкции против предпринимателя "не было произвольным и своевольным". Адвокаты ведомства также подвергают сомнению тот факт, что Дерипаска как иностранный гражданин может претендовать на защиту, предусмотренную в рамках конституции США. Министерство также отвергает позицию о том, что права россиянина на надлежащее судебное разбирательство были нарушены, поскольку он не был в достаточной степени информирован.

В середине апреля Дерипаска попросил суд Вашингтона обязать Министерство финансов США полностью раскрыть содержание доказательного меморандума. Сторона защиты ранее уже обращалась в суд с просьбой отклонить иск россиянина.

Суть дела

Минфин США 6 апреля 2018 года ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ". Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года бизнесмен подал в американский суд на Минфин США. Дерипаска заявил, что санкции против него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценивал более чем в $7,5 млрд. В июне бизнесмен потребовал снять с него санкции, так как условия для их введения потеряли актуальность. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения санкций. Эти данные Дерипаска называл ложными.