СМИ: Эль-Кувейт и Эр-Рияд приостановят добычу нефти на месторождении "Аль-Хафджи"

ТАСС, 17 мая. Кувейт и Саудовская Аравия в субботу договорись приостановить на месяц добычу нефти на совместном месторождении "Аль-Хафджи", расположенном в нейтральной зоне на границе двух стран. Об этом сообщила в субботу кувейтская газета Al Rai.

По ее данным, приостановить добычу планируется уже с 1 июня. Объем производства на месторождении оценивается примерно в 80 тыс. баррелей в сутки.

В феврале министр нефти, водных ресурсов и энергетики Кувейта Халед аль-Фадель заявил, что Кувейт и Саудовская Аравия начнут экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи". Соглашение о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне было подписано двумя странами в декабре 2019 года после перерыва, продлившегося более трех лет. На месторождениях региона добывалось около 0,5% мировых запасов нефти.

Сделка ОПЕК+

12 апреля страны ОПЕК+ заключили новое соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение суточной добычи нефти в мае - июне на 9,7 млн баррелей, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей, в январе 2021 г. - апреле 2022 г. - на 5,8 млн баррелей. В частности, Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие участники сделки, сократят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с уровня в 11 млн баррелей. Остальные страны будут сокращать добычу от уровня октября 2018 г.

11 мая агентство КУНА со ссылкой на заявление министра нефти эмирата Халеда аль-Фаделя сообщило, что Кувейт поддержит инициативу Саудовской Аравии по дополнительному снижению добычи нефти и увеличит в июне объемы сокращения добычи дополнительно на 80 тыс. баррелей в сутки к квоте в соглашении ОПЕК+.