Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку и занял седьмое место в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании. Список был опубликован в субботу в издании The Sunday Times .

Состояние главы холдинга USM (родительская структура компаний "Металлоинвест", "Мегафон", Mail.ru Group) оценивается в £11,68 млрд ($14,14 млрд по курсу на текущий момент), что на £341 млн ($412 млн) больше, чем указано в рейтинге 2019 года. Усманов дважды занимал восьмую строчку рейтинга с состоянием £11,339 млрд стерлингов в 2019 году и £10,556 млрд в 2018 году.

Бизнесмен оказался единственным представителем России в первой десятке рейтинга. В прошлом году в топ-10 вошли также Роман Абрамович, занявший девятую строчку списка, и основатель "Альфа-группы" Михаил Фридман, который расположился на десятой строчке. В рейтинге этого года Фридман с состоянием £10,23 млрд ($12,4 млрд) занимает 11-ю строчку, в то время как Абрамович с состоянием £10,16 млрд ($12,3 млрд) опустился на 12-ю позицию.

Лидеры рейтинга

Первое место свежего рейтинга занял Джеймс Дайсон, глава компании по изготовлению электроприборов Dyson, с £16,2 млрд ($19,6 млрд). Состояние бизнесмена выросло за год на £3,6 млрд ($4,4 млрд), несмотря на закрытие из-за нерентабельности проекта в £500 млн ($605 млн) по производству электромобилей.

Второе место между собой делят индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя и бизнесмены Дэвид и Саймон Рубены с состоянием в £16 млрд ($19,37 млрд). Хиндуя занимаются сделками с недвижимостью, банковским и ресторанным бизнесом и торговлей товарами широкого потребления. За год состояние бизнесменов, возглавлявших в 2019 году рейтинг The Sunday Times, сократилось на £6 млрд ($7,3 млрд).

Выходцы из Индии братья Рубены, как ранее писала The Times, сделали свое состояние на рынке алюминия в России в 1990-е годы. Основными направлениями нынешнего бизнеса братьев Рубенов являются сделки на рынке недвижимости, частные капиталовложения и участие в венчурном капитале. За год они потеряли £2,7 млрд ($3,2 млрд).

В целом, как подсчитали эксперты издания, за последние два месяца проживающие в Великобритании богачи из списка, включающего в себя тысячу фамилий, потеряли £54 млрд ($65 млрд) из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Это привело к тому, что общее состояние тысячи бизнесменов, входящих в список, упало впервые с 2009 года.