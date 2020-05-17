Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании

По оценкам The Sunday Times, его состояние составляет $14,14 млрд
Глава холдинга USM Алишер Усманов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава холдинга USM Алишер Усманов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку и занял седьмое место в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании. Список был опубликован в субботу в издании The Sunday Times.

На эту тему

Состояние главы холдинга USM (родительская структура компаний "Металлоинвест", "Мегафон", Mail.ru Group) оценивается в £11,68 млрд ($14,14 млрд по курсу на текущий момент), что на £341 млн ($412 млн) больше, чем указано в рейтинге 2019 года. Усманов дважды занимал восьмую строчку рейтинга с состоянием £11,339 млрд стерлингов в 2019 году и £10,556 млрд в 2018 году.

Бизнесмен оказался единственным представителем России в первой десятке рейтинга. В прошлом году в топ-10 вошли также Роман Абрамович, занявший девятую строчку списка, и основатель "Альфа-группы" Михаил Фридман, который расположился на десятой строчке. В рейтинге этого года Фридман с состоянием £10,23 млрд ($12,4 млрд) занимает 11-ю строчку, в то время как Абрамович с состоянием £10,16 млрд ($12,3 млрд) опустился на 12-ю позицию.

Лидеры рейтинга

Первое место свежего рейтинга занял Джеймс Дайсон, глава компании по изготовлению электроприборов Dyson, с £16,2 млрд ($19,6 млрд). Состояние бизнесмена выросло за год на £3,6 млрд ($4,4 млрд), несмотря на закрытие из-за нерентабельности проекта в £500 млн ($605 млн) по производству электромобилей.

Второе место между собой делят индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя и бизнесмены Дэвид и Саймон Рубены с состоянием в £16 млрд ($19,37 млрд). Хиндуя занимаются сделками с недвижимостью, банковским и ресторанным бизнесом и торговлей товарами широкого потребления. За год состояние бизнесменов, возглавлявших в 2019 году рейтинг The Sunday Times, сократилось на £6 млрд ($7,3 млрд).

Выходцы из Индии братья Рубены, как ранее писала The Times, сделали свое состояние на рынке алюминия в России в 1990-е годы. Основными направлениями нынешнего бизнеса братьев Рубенов являются сделки на рынке недвижимости, частные капиталовложения и участие в венчурном капитале. За год они потеряли £2,7 млрд ($3,2 млрд).

В целом, как подсчитали эксперты издания, за последние два месяца проживающие в Великобритании богачи из списка, включающего в себя тысячу фамилий, потеряли £54 млрд ($65 млрд) из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Это привело к тому, что общее состояние тысячи бизнесменов, входящих в список, упало впервые с 2009 года.

Теги
ВеликобританияРоссияАбрамович, Роман АркадьевичУсманов, Алишер Бурханович
Реклама на ТАСС
СМИ: Эль-Кувейт и Эр-Рияд приостановят добычу нефти на месторождении "Аль-Хафджи"
Приостановить добычу планируется уже с 1 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС