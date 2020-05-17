ИЖЕВСК, 17 мая. /ТАСС/. Региональная авиакомпания "Ижавиа" ожидает более 230 млн рублей субсидий от правительства РФ в связи с потерями из-за пандемии коронавируса, сообщил ТАСС в субботу министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

"Мы подали заявки на "Ижавиа", а также на ряд транспортных предприятий, которые занимаются у нас перевозками пассажиров. По "Ижавиа" сумма составляет 234,5 млн рублей", - сказал Горбачев.

Он также отметил, что перевозчики Удмуртии в целом нуждаются в поддержке, объем которой, по оценкам властей, составляет порядка 750 млн рублей.

Как сообщал ТАСС 14 мая, правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаний для возмещения убытков, связанных с ситуацией из-за распространения коронавируса. Субсидию можно будет потратить на зарплаты персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества.

В начале мая генеральный директор авиакомпании Александр Синельников сообщил ТАСС, что отсрочка или рассрочка налоговых платежей, а также компенсация части затрат станут наиболее эффективными мерами поддержки авиаперевозчиков в условиях распространения коронавируса. По его словам, в апреле пассажиропоток авиакомпании сократился в 22 раза, количество выполняемых рейсов - в девять раз. Доходы предприятия сократились на 93%.

Ижевское авиапредприятие создано в 1944 году. Сейчас является акционерным обществом, 100% акций которого находятся в собственности Удмуртской Республики.