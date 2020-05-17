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Долгосрочный контракт на транзит газа из России по польскому участку ямальской трубы истек

Оператор сети транзитных газопроводов будет иметь более 90% технической мощности в пункте "Кондратки" и 100% технической мощности в пункте "Мальнов"

ВАРШАВА, 17 мая. /ТАСС/. Срок действия российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" истек. Как информировал на своем официальном сайте оператор газотранспортной сети Польши - компания Gaz System, исторический контракт перестал действовать в воскресенье ровно в 08:00 утра по местному времени (09:00 мск).

"С этого момента оператор сети транзитных газопроводов будет иметь более 90% технической мощности в пункте "Кондратки" (на польско-белорусской границе - прим. ТАСС) и 100% технической мощности в пункте "Мальнов" (на польско-немецкой границе - прим. ТАСС)", - указано в сообщении.

"Резервирование мощности на польском участке газопровода "Ямал - Европа" будет осуществляться в соответствии с правилами Европейского союза, то есть на ежегодных, квартальных, месячных, суточных и внутридневных аукционах", - подчеркнули в польской компании. Эксперты сходятся во мнении, что единственным участником подобных аукционов будет "Газпром".

Газопровод "Ямал - Европа" пропускной способностью около 33 млрд кубометров газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польский участок насчитывает 683 км линейной части. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и польской энергетической компании PGNiG. Они владеют по 48% акций. 4% принадлежит компании Gas Trading S. A. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является Gaz System.

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