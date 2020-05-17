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Абрамченко поручила исключить поставки санкционных товаров в Россию из стран ЕАЭС

Поводом для поручения вице-премьера стало письмо зампредседателя Совета Федерации Николая Журавлева, где говорится, что агрофирма "Выборжец" пожаловалась на рост поставок шампиньонов из Белоруссии

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Россельхознадзору подготовить предложения по исключению поставок санкционных продуктов в Россию из стран Евразийского экономического союза. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу подготовить предложения по исключению ситуаций поставок в Российскую Федерацию санкционной продукции с территории стран участников Евразийского экономического союза и до 22 мая 2020 года доложить в правительство Российской Федерации", - говорится в документе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзоре, представители ведомства готовят свои предложения. Представители Минсельхоза, Минэкономразвития, Минпромторга пока не ответили на запросы.

Поводом для поручения вице-премьера стало письмо зампредседателя Совета Федерации Николая Журавлева, копия которого также есть в распоряжении ТАСС. Как отмечается в документе, в Совет Федерации пожаловалась на рост поставок шампиньонов из Белоруссии агрофирма "Выборжец". "В обращении содержится информация о резком падении спроса на грибы-шампиньоны в европейских странах, Республике Беларусь и Российской Федерации с одновременным ростом поставок данной продукции из Республики Беларусь по ценам, которые ниже себестоимости производства продукции российского производства. По мнению автора обращения, с учетом того факта, что Республика Польша поставляет значительный объем грибов-шампиньонов в Республику Беларусь, а поставки белорусских грибов почти равны их внутреннему производству, это свидетельствует о реэкспорте данной продукции в Российскую Федерацию", - говорится в письме. При этом отмечается, что шампиньоны являются продукцией, входящей в список товаров, попавших под российское продовольственное эмбарго.

В письме также говорится о том, что предоставленная в Совет Федерации информация Минсельхоза и Россельхознадзора подтверждает, что Белоруссия является основным поставщиком шампиньонов в Россию с объемом поставок 21 тыс. тонн в 2019 году. При этом в 2018 году ограничивали поставки шампиньонов из Белоруссии, заподозрив одно из белорусских предприятий в реэкспорте запрещенной к ввозу в РФ польской продукции, однако затем запрет был снят.

Кроме того, в 2019 году Россельхознадзор вводил временные ограничения на поставки яблок и груш из Белоруссии в связи с подозрением в реэкспорте и отсутствием актуальной информации о белорусских предприятиях и их объемах производства и хранения. Тогда же ведомство сообщало о том, что не исключает введения запрета на ввоз клубники, шампиньонов и пекинской капусты из Белоруссии в России.

О продовольственном эмбарго

Россия в августе 2014 года ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии - стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, в том числе сыры, и орехи. Позже продуктовое эмбарго было продлено и действует до настоящего времени.

Теги
БелоруссияРоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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