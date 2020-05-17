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Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин обязал согласовывать с оперштабом решения о приостановке работы предприятий

Для получения согласования главы регионов должны направлять проект решения в Минэкономразвития

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство утвердило правила согласования проектов решений глав регионов о приостановлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление, подписанное и.о. председателя правительства - первым вице-премьером Андреем Белоусовым, опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

"Настоящие правила определяют порядок согласования проектов решений высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о приостановлении (ограничении, в том числе путем определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности... отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", - говорится в тексте постановления.

Как следует из документа, для получения согласования главы регионов должны направлять проект решения в Минэкономразвития, министерство в свою очередь в суточный срок должно направить проект на рассмотрение в Роспотребнадзор, а при необходимости предоставления мер поддержки и в Минфин. При этом решение по согласованию принимается оперативным штабом.

"Решение о согласовании проекта решения принимается оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и оформляется в виде приложения к протоколу его заседания", - указано в документе.

В проекте решения должна быть представлена информация о территории, на которой вводится ограничение, список организаций и индивидуальных предпринимателей, не включенных в перечень пострадавших отраслей, деятельность которых планируется приостановить. Также должны быть указаны временной период, на который вводятся ограничения, и меры поддержки организаций. Кроме того, к проекту решений должно прилагаться обоснование необходимости приостановки деятельности таких организаций.

Минэкономразвития в срок до трех суток должно направить в правительство мотивированную позицию о целесообразности или нецелесообразности принятия проекта. При этом проекты, которые касаются организаций и индивидуальных предприятий, не относящихся к сферам сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также транспорта, считаются согласованными, если в течение пяти суток со дня их поступления в Минэкономразвития не было принято решение об отказе в их согласовании.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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