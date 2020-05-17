Дальневосточная авиакомпания должна до 2024 года приобрести 60 самолетов SSJ 100

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Создаваемая для перевозок на Дальнем Востоке авиакомпания до 2024 года должна приобрести до 60 самолетов Sukhoi SuperJet 100 и 16 МС-21, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"До 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолетов "Суперджет" и 16 самолетов МС-21", - сказал он.

По его словам, одновременно в этой компании будет отрабатываться новая эталонная модель организации сервиса и ремонта для того, чтобы исключить нарекания, в том числе относительно того, что российские самолеты уступают западным. Борисов добавил, что самолеты типа SSJ 100 (региональные самолеты) сейчас будут наиболее востребованы на мировом рынке.

"Практика возобновления перевозок, которую мы наблюдаем в Китае, в Мексике, говорит о том, что самолеты этого типа наиболее востребованы. Поэтому у SuperJet серьезный и хороший шанс сейчас проявить себя на рынке", - отметил Борисов.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. После этого Минпромторг заявлял, что "Ростех" активно прорабатывает этот вопрос. При этом в "Ростехе" отмечали, что создание авиакомпании, которая может стать одним из ключевых потребителей новых российских самолетов, является одной из возможных мер по финансовому оздоровлению Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). На прошлой неделе Борисов заявил, что программа финансового оздоровления ОАК утверждена правительственной комиссией. Проблемная задолженность ОАК составляет 400 млрд рублей, проценты по ней - свыше 30 млрд рублей в год.

Газета "Ведомости" сообщала, что "Ростех" планирует поставить Red Wings (авиакомпанию контролирует ОАК, который в свою очередь сам входит в "Ростех") до 60 самолетов Sukhoi SuperJet 100 в течение нескольких лет.