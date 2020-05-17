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СМИ: Россию и Китай могут отстранить от достройки чешской АЭС "Дукованы"

По данным издания Denik N, к достройке станции не могут быть допущены компании, представляющие, по мнению чешской стороны, стратегическую угрозу для национальной безопасности

ПРАГА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило секретный документ, на основании которого российские и китайские компании могут быть отстранены от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики. Такое утверждение содержится в материале, который опубликовало в воскресенье пражское сетевое издание Denik N.

По его данным, документ был одобрен 27 апреля. Он предусматривает, что к достройке станции не могут быть допущены компании, представляющие, по мнению чешской стороны, стратегическую угрозу для национальной безопасности. Близкий к подготовке тендера источник, сообщивший изданию об этом документе, изложил версию, согласно которой речь идет о России и Китае.

Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек, отвечая на вопрос Denik N по поводу данного документа, сказал лишь, что вопросы развития национальной атомной энергетики рассматривались правительством в закрытом режиме.

Согласование с Еврокомиссией

Гавличек 27 апреля проинформировал журналистов о том, что кабмин приступает к процессу согласования с Еврокомиссией проекта возведения пятого энергоблока АЭС "Дукованы". Вести переговоры поручено ему.

Чехия, как подчеркнул вице-премьер, твердо намерена развивать собственную атомную энергетику. Правительство в июне прошлого года приняло решение приступить к реализации проекта возведения пятого энергоблока АЭС "Дукованы". Его мощность составит 1 200 МВт. Выбор компании-поставщика, как ожидается, состоится до 2024 года.

Возведение нового энергоблока должно начаться в 2029-м и завершиться в 2036 году. Тендер на строительство оценивается в 140-160 млрд крон (около $5,9-6,4 млрд). Этот энергоблок заменит один из четырех действующих, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшиеся будут работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.

О намерении принять участие в тендере в начале 2018 года заявили российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, а также совместное французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea. Основными критериями при определении победителя, как подчеркивают в Праге, станут стоимость строительства, безопасность и технологические возможности предложенных проектов. Кроме того, правительство будет учитывать геополитические интересы республики.

В Чехии, помимо АЭС "Дукованы", действует АЭС "Темелин", находящаяся на юге страны. Оба объекта были построены при активном содействии России. На станциях установлены реакторы ВВЭР-1000 и ВВЭР-440/213 мощностью 1055 МВт и 505 МВт соответственно.

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