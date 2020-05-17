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Кабмин продлил конкурс для частных клиник на гранты для оказания услуг пожилым людям

Пилотный проект будет реализован в девяти регионах

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство РФ продлило до 15 июня конкурс для частных медицинских организаций на получение грантов на оказание медико-социальных услуг гражданам старше 65 лет. Соответствующее постановление опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

"Конкурсный отбор частных медицинских организаций для получения грантов в виде субсидий из федерального бюджета на оказание медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше продлен до 15 июня. Это позволит принять участие в отборе большему количеству частных медицинских учреждений", - указывается в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что пилотный проект по привлечению частных клиник будет реализован в девяти регионах: в Мордовии и Татарстане, в Алтайском крае, а также в Воронежской, Кемеровской, Костромской, Новосибирской, Тамбовской и Тульской областях.

Как уточняется на сайте кабмина, для граждан помощь будет бесплатной.

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