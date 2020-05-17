Глава ФРС полагает, что восстановление экономики США может затянуться до конца 2021 года

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Полное восстановление американской экономики от последствий пандемии нового коронавируса может затянуться до конца 2021 года. Такое мнение председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, выразил в интервью телекомпании CBS , отрывок из которого вышел в эфир в воскресенье.

"Эта экономика восстановится. Это может занять время. <...> Это может растянуться до конца следующего года. Мы не знаем наверняка", - сказал Джером Пауэлл.

Полностью интервью будет показано в эфире CBS вечером 17 мая.

"Если предположить, что второй волны коронавируса не будет, думаю, вы увидите, что экономика будет стабильно восстанавливаться в течение второй половины этого года. <...> Чтобы экономика полностью восстановилась, люди должны быть полностью уверены. Возможно, для этого нужно ждать появления вакцины", - добавил глава ФРС.

На прошлой неделе Министерство труда США объявило о том, что в апреле уровень безработицы в стране достиг рекордных 14,7%. По словам опрошенных The Washington Post экспертов, в этот период было примерно вдвое больше сокращений служащих, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,4 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 88 тыс. человек.