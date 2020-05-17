В Польше сообщили о бесперебойных поставках газа после истечения контракта на транзит

ВАРШАВА, 17 мая. /ТАСС/. Поставки газа в Республику Польша осуществляются без проблем после истечения срока действия долгосрочного российско-польского контракта на транзит газа по польскому участку газопровода "Ямал - Европа". Об этом сообщил в воскресенье в Twitter глава энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский.

"Истек контракт на транспортировку газа по польскому участку ямальского газопровода в Западную Европу между EuRoPol GAZ и "Газпром экспортом". С 17 мая бронирование мощностей польского участка "Ямал - Европа" выполняется в соответствии с правилами ЕС. Реализация контракта PGNiG на поставку газа осуществляется бесперебойно", - написал Квечиньский.

Исторический контракт между Россией и Польшей перестал действовать в воскресенье ровно в 08:00 по местному времени (09:00 мск). За несколько часов до его окончания прошел аукцион, на котором можно было забронировать мощности газопровода для поставки газа в течение 17 мая. Согласно результатам аукциона, из доступных 38 млн киловатт-часов было забронировано 22,5 млн киловатт-часов, то есть около 56% мощности газопровода. Это свидетельствует о том, что в ближайшие часы польский участок газопровода продолжит пересылать газ с востока на запад.

Ранее аналогичным путем мощности газопровода были зарезервированы на III квартал 2020 года. По словам пресс-секретаря компании Gaz-System - оператора польской сети газопроводов - Ивоны Доминяк, по результатам аукциона было забронировано около 80% доступных мощностей газопровода. Хотя представитель оператора отказалась называть участников торгов, эксперты сходятся во мнении, что единственным участником подобных аукционов был и в ближайшее время будет "Газпром".

Газопровод "Ямал - Европа" пропускной способностью около 33 млрд куб. м газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и PGNiG (по 48% акций). При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System. До 1 июля этот оператор будет предлагать приобрести возможность транзита газа на суточных и месячных аукционах. Затем появятся предложения с поставкой в течение месяца и года.

Польша отказывается от российского газа

Польша использует около 18 млрд кубометров газа в год. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставки газа после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год. В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки Польшей сжиженного природного газа (СПГ), который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце, а также строительства газопровода Baltic Pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.